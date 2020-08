Polizei Köln

POL-K: 200827-6-K Schulwegunfall - Kind auf Kickroller angefahren

Köln (ots)

Ein Schulkind (8) ist am Donnerstagnachmittag (27. August) in Köln-Pesch bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen erfasste eine Toyota-Fahrerin (66) den 8-Jährigen, als er mit seinem Kickroller einen Fußgängerüberweg auf der Schulstraße überquerte hatte. Laut Zeugenaussagen soll die 66-Jährige von der Pescher Straße aus in Richtung Montessoristraße gefahren und mit dem von links querenden Jungen kollidiert sein.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln sichert aktuell die Spuren. Derzeit ist die Schulstraße in Höhe der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt. (ph/kk)

