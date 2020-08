Polizei Köln

POL-K: 200827-2-K Tatverdächtiger stellt sich nach Angriff auf Ehefrau der Polizei - Festnahme

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung Ziffer 1 vom 26. August 2020

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4689606

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt:

Der Mann (36), der am Mittwochmorgen (26. August) in Köln-Widdersdorf seine Ehefrau (30) angegriffen und schwer verletzt haben soll, hat sich noch am gleichen Abend im Beisein eines Rechtsanwalts auf der Kriminalwache in Kalk gestellt. Der 36-Jährige macht bislang keine Angaben zum Tatgeschehen. Die Beamten nahmen ihn wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung vorläufig fest. Er soll im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Staatsanwaltschaft hat einen Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung beantragt. (cr/de)

