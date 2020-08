Polizei Köln

POL-K: 200826-5-K Einbrecher-Duo von Anwohnern gestellt - Haftrichter

Köln (ots)

Auf frischer Tat haben Kölner (40w, 30, 15) am Dienstagmittag (25. August) zwei Wohnungseinbrecher (beide 29) in Bocklemünd erwischt und "ihren Fang" der Polizei übergeben. Ein Schraubendreher steckte beim Eintreffen der hinzugerufenen Polizisten noch zwischen Türblatt und -rahmen der Obergeschosswohnung an der Lasker-Schüler-Straße. Weiteres Einbruchwerkzeug lag auf der Fußmatte. Die festgenommenen, bereits polizeibekannten Ungarn müssen sich heute vor einem Haftrichter verantworten.

Gegen 12.40 Uhr hatte die 40-Jährige das siebte Geschoss aufgesucht, um im Auftrag der abwesenden Mieterin (58) deren Katzen zu versorgen. Aus dem Aufzug kommend bemerkte sie die ihr unbekannten, an der verschlossenen Wohnungstür hantierenden Männer. Per Handy rief die Zeugin sofort ihre auf der Straße wartenden Angehörigen an. Diese bemerkten unmittelbar danach am Hauseingang tatsächlich die beiden Verdächtigen "mit Rucksack und angezogenen Handschuhen", hielten sie fest und wählten ihrerseits die "110". (cg/de)

