Polizei Köln

POL-K: 200826-2-K Action-Serie löst Polizeieinsatz aus - Mann schläft vor überlautem Fernseher

Köln (ots)

Am Mittwochvormittag (26. August) haben mehrere Anwohner in Köln-Neuehrenfeld Schüsse aus einer zunächst nicht eindeutig zu lokalisierenden Wohnung in der Nachbarschaft gemeldet. Mehrere Streifenteams umstellten gegen 7.30 Uhr zwei nebeneinanderliegende Häuser in der Eichendorffstraße und durchsuchten nach und nach die Wohnungen.

Nachdem ein hinzugerufener Schlüsseldienst eine verschlossene Tür geöffnet hatte, war der Grund der noch andauernden Schießerei schnell gefunden. Ein Mann war bei voller Lautstärke mitten in einem Action-Film vor dem Fernseher eingeschlafen. Nachdem diese Lage offensichtlich bereinigt war, widmeten sich die Polizisten dem inzwischen aufgewachten Mann, der an der Anschrift nicht gemeldet ist. Da er widersprüchliche Angaben zu seiner Identität machte, nahmen ihn Polizisten mit zur Wache. Nachdem seine Personalien feststanden, entließen sie den 34-Jährigen wieder. (cs/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell