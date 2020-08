Polizei Köln

POL-K: 200826-1-K Frau rettet sich mit Sprung aus dem Fenster vor ihrem Ehemann - Polizei setzt Mordkommission ein

Köln (ots)

Ein Fall von häuslicher Gewalt in Köln-Widdersdorf beschäftigt seit dem Mittwochmorgen (26. August) eine Mordkommission der Polizei Köln. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 36 Jahre alter Mann in der Esch-sur-Alzette-Straße seiner Ehefrau (30) im Treppenhaus aufgelauert und ihr mit einem Gegenstand tiefe Schnittverletzungen im Gesicht zugefügt haben. Die Frau sprang auf der Flucht vor dem Angreifer aus dem Fenster im ersten Stock. Rettungskräfte brachten die schwer aber nicht lebensgefährlich verletzte 30-Jährige in eine Klinik. Die Polizei fahndet nach dem Tatverdächtigen, der sich aufgrund eines Beschlusses des Amtsgerichts Köln weder seiner Ehefrau noch der Wohnung nähern darf.

Zum Zeitpunkt des Angriffs trug der Flüchtige eine blaue Jeans, ein rosafarbenes T-Shirt und eine Tarnjacke.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder dem Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 11 zu melden. (cr/de)

