Polizei Köln

POL-K: 200825-3-K 13-jährige Schülerin von Auto erfasst und schwer verletzt

Köln (ots)

Auf der Ossendorfer Straße in Köln-Neuehrenfeld ist eine Schülerin (13) am Montagnachmittag (24. August) zwischen parkenden Autos auf die Straße gelaufen und von einem Ford (Fahrer 51) angefahren worden. Das Mädchen kam zur stationären Behandlung in eine Klinik.

Laut Zeugen habe die 13-Jährige erst mit einer Gruppe Mitschülerinnen auf dem Gehweg rumgealbert, sei plötzlich auf die Fahrbahn gelaufen und trotz einer Bremsung des 51-Jährigen von dem Auto erfasst worden. (cr/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell