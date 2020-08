Polizei Köln

POL-K: 200824-6-K Weiterer Pkw-Brand in Nippes - Zeugensuche

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 2 vom 23. August

Ein bislang unbekannter Brandstifter hat am Sonntagnachmittag (23. August) einen auf der Rembrandtstraße in Köln-Nippes geparkten VW Up angesteckt. Im dortigen "Sechzigviertel" waren bereits von Freitagnacht bis Samstagmittag (21.-22. August) sieben Autos mutwillig angezündet worden. Die Kripo Köln sucht dringend Zeugen. Gegen 16.30 Uhr sah ein Anwohner (29) von seinem Fenster aus den brennenden Kleinwagen. Geistesgegenwärtig griff sich der Kölner seinen Feuerlöscher und bekämpfte die Flammen bis zum Eintreffen der alarmierten Feuerwehr. Nur wenige Meter entfernt stand zu diesem Zeitpunkt das Wrack eines in der Nacht auf Samstag angezündeten Autos.

Bereits gegen 6.10 Uhr am Sonntagmorgen hatte ein Anwohner (41) der nahen Niehler Straße Brandgeruch wahrgenommen und eine an der Hauswand lehnende, brennende Matratze über "112" gemeldet. Das Kriminalkommissariat 15 prüft Zusammenhänge und bittet auch in diesem Fall um Zeugenhinweise. (cg/de)

