Polizei Köln

POL-K: 200824-5-K Zeugenaufruf: Vermeintlicher Kaufinteressent flüchtet mit unterschlagenem VW Golf

Köln (ots)

Dank einer Zivilstreife der Kriminalwache ist der Eigentümer (28) eines in Köln-Gremberghoven unterschlagenen VW Golf 7 am Samstagabend (23. August) mit einem Schrecken davongekommen. Die Polizisten entdeckten das Auto vier Stunden nach der Tat am Straßenrand "Auf dem Streitacker". Der halbnackte Täter sprang beim Anblick der Beamten aus dem geparkten Golf und rannte in Richtung Talweg. Er trug lediglich eine helle Hose. Der Oberkörper war frei. Er soll Mitte 20, sportlich und etwa 1,80 Meter groß sein. Er hat mittellange dunkle zurückgegelte Haare und einen längeren Bart. Nach Aussage des Geschädigten sprach er akzentfrei Deutsch.

Dem 28-jährigen Bergisch-Gladbacher zufolge soll der Gesuchte ihn gegen 20 Uhr auf einem Parkplatz auf der Frankfurter Straße/Ecke Neuenhofstraße angesprochen und Interesse an dem Auto gezeigt haben. Der zu diesem Zeitpunkt noch komplett schwarz gekleidete Unbekannte habe sich direkt ins Auto gesetzt, um es sich genauer anzuschauen. Dann seien beide gemeinsam zu einer nahegelegenen Tankstelle am Anfang der Neuenhofstraße gefahren. Der Golf-Fahrer habe getankt und den Schlüssel bei dem Fremden gelassen, damit der sich das Auto während des Bezahlens noch genauer anschauen könne. Der etwa 25-Jährige nutzte die Unbedarftheit, setzte sich hinters Steuer und fuhr davon.

Hinweise zur Tat sowie dem Gesuchten nimmt das Kriminalkommissariats 74 telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cr/de)

