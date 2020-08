Polizei Köln

POL-K: 200824-4-K Kradfahrer nach Verkehrsunfall in Lebensgefahr

Köln (ots)

Am Montagvormittag (24. August) ist der Fahrer (37) eines Motorrollers in Köln-Mülheim bei einem Zusammenstoß mit einem Opel Vivaro (Fahrer 57) lebensgefährlich verletzt worden. Nach aktuellem Ermittlungsstand waren beide Beteiligten auf dem zweispurigen Pfälzischen Ring in Richtung Mülheim unterwegs.

Kurz vor der Einmündung des Rendsburger Platzes soll der Autofahrer die Fahrspur von links nach rechts gewechselt haben. Der 37-Jährige fuhr dem rechts abbiegenden Vivaro auf und stürzte.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln sicherte die Spuren. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Pfälzische Ring in Richtung Mülheim gesperrt. (cs/ph)

