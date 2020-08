POL-K: 200824-2-K Eine Polizeikontrolle: Straftaten am laufenden Band

Polizei Köln

Am Sonntagabend (23. August) haben Polizisten in Köln-Meschenich einen unter Drogeneinfluss stehenden Mann (19) ohne Fahrerlaubnis in einem mutmaßlich gestohlenen, nicht zugelassenen und auch nicht versicherten Renault Clio angehalten. An dem Auto waren Kennzeichen angebracht, die der 19-Jährige Deutsche auf einem Parkplatz in Köln-Rondorf gestohlen haben will. Weitere in Köln gestohlene Kennzeichen lagen im Kofferraum des Autos. In der Kleidung des jungen Mannes fanden die Polizisten neben einer unterschlagenen Krankenversicherungskarte auch Marihuana und diverse Ecstasy-Tabletten. Im Haus, das der polizeibekannte Mann mit seiner Familie bewohnt, stellten die Beamten zudem Amphetamine sicher, die allerdings seinem älteren Bruder (21) gehören sollen.

Polizisten hatten den 19-Jährigen gegen 20 Uhr auf der Brühler Landstraße angehalten. Wegen Fahrens unter Drogeneinfluss entnahm ein Arzt ihm eine Blutprobe. (mw/de)

