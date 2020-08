Polizei Köln

POL-K: 200824-1-K Räuberduo nach Überfall festgenommen

Köln (ots)

Polizisten der Innenstadtwache haben in der Nacht auf Montag (24. August) zwei Räuber (16, 17) in der Altstadt-Nord festgenommen. Nach bisherigen Ermittlungen soll die beiden jungen Algerier gegen 2.30 Uhr drei Straßenmaler (25, 27, 33) an deren Nachtlager auf der Hohe Straße unter einem Vorwand angesprochen und einem der Männer gewaltsam eine Umhängetasche entrissen haben. Die Flucht der Festgenommenen vor den Verfolgern endete in einem Hinterhof auf der Ludwigstraße. Der Kampf um die Tasche endete für den 16-Jährigen mit einem Nasenbruch und einem Zwischenstopp in der Ambulanz eines Krankenhauses auf dem Weg zum Polizeipräsidium. Die jungen Männer haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland und sind bereits in jüngster Vergangenheit durch Eigentumsdelikte aufgefallen. Die Vernehmungen stehen noch aus. (mw/de)

