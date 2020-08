Polizei Köln

POL-K: 200823-2-K Sieben Autos durch Brände beschädigt - Zeugen gesucht

Köln (ots)

Im Zeitraum vom späten Freitagabend (21. August) bis Samstagmittag (22. August) sind im Stadtteil Nippes insgesamt sieben Autos durch Brände beschädigt worden. Zwei Fahrzeuge brannten vollkommen aus. In einem Fall schlugen die Flammen auf eine Hausfassade über und verursachten Sachschaden an dem Gebäude. Derzeit geht die Kriminalpolizei Köln von Brandstiftungen aus.

Die Autos standen in der Rembrandtstraße, der Escher Straße, der Krüthstraße und der Knechtstedener Straße.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 15, Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (he/kk)

