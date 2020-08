Polizei Köln

POL-K: 200822-1-K Zwei Menschen sterben durch Falschfahrt auf der BAB 3

Köln (ots)

Bei einem Zusammenstoß auf der Autobahn 3 in Richtung Frankfurt sind am Samstagabend (22. August) kurz vor der Anschlussstelle Siebengebirge ein Falschfahrer sowie eine noch nicht identifizierte Person in einem Mercedes Kombi ums Leben gekommen. Der VW Polo des Falschfahrers wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes über die Mittelschutzplanke auf die Fahrbahn in Richtung Oberhausen - der Fahrer aus dem Auto geschleudert. Der in Richtung Frankfurt fahrende Mercedes brannte vollständig aus. Für die Suche nach möglichen weiteren Unfallfahrzeugen entlang der vom Falschfahrer zurückgelegten Strecke war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Der folgenschwere Unfall ereignete sich um kurz vor 20 Uhr, nur wenige Minuten, nachdem gleich mehrere Meldungen bei Leistellen von Polizei und Feuerwehr eingegangen waren. Nach ersten Ermittlungen soll der Falschfahrer gegen 19.45 Uhr an der Tank- und Rastanlage Sülztal entgegen der Fahrtrichtung auf die Richtungsfahrbahn Frankfurt aufgefahren sein. Eine Streife der Autobahnpolizei lokalisierte den Falschfahrer etwa fünf Minuten nach der Erstmeldung und schloss auf der Fahrbahn in Richtung Oberhausen parallel zu dem Falschfahrer auf. Die Polizisten versuchten vergeblich, über die Mittelschutzplanke hinweg, Kontakt zu dem Falschfahrer aufzunehmen. Sie wurden Zeugen des Frontalzusammenstoßes.

Die Polizei leitet aktuell den Verkehr in Richtung Frankfurt einspurig an Unfallstelle vorbei. In Fahrtrichtung Oberhausen führt die Polizei die im Stau stehenden Fahrzeuge von der Unfallstelle zurück und leitet den Verkehr in Richtung Norden an der AS Siebengebirge ab. (de/kk)

