Polizei Köln

POL-K: 200822-1-K Nachtschwärmer vor Schnellrestaurant niedergestochen - Polizist leistet Ersthilfe - Mordkommission

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

In der Nacht auf Samstag (22. August) hat ein Kölner (20) infolge einer tätlichen Auseinandersetzung mit einem Kontrahenten (26) in der Kölner Altstadt schwere Verletzungen erlitten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der 26-Jährige im Verlauf eines zunächst verbal geführten Streits mehrfach mit einem Messer auf den Geschädigten eingestochen. Der festgenommene Angreifer soll morgen (23. August) einem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen 2.20 Uhr waren die jeweils mit Begleitern unterwegs gewesenen Männer im Eingangsbereich eines Schnellrestaurants aneinandergeraten. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend in Richtung der Straße An den Dominikanern. Er stellte sich am Nachmittag der zwischenzeitlich eingerichteten Mordkommission der Polizei Köln. Bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte hatte ein Beamter der Bereitschaftspolizei am Tatort Marzellenstraße Ecke Trankgasse Ersthilfe geleistet. (cg/kk)

