Polizei Köln

POL-K: 200821-4-K/BAB 23-Jähriger ohne Führerschein flüchtet vor Polizei - Blutprobe

Köln (ots)

In der Nacht auf Freitag (21. August) hat die Polizei einen alkoholisierten 23-Jährigen nach 20-minütiger Verfolgungsfahrt mit Geschwindigkeiten bis zu 160 km/h durch westliche und nördliche Kölner Stadtteile an seiner Wohnanschrift gestellt. Bei ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 23-Jährige keine Fahrerlaubnis hat und bereits im vergangenen Jahr nach einem Verkehrsunfall vor der Polizei geflüchtet war. Polizisten ordnete eine Blutprobe an.

Eine Streife hatte jungen Mann gegen 2.30 Uhr im geliehenen Ford Fiesta wegen eines Geschwindigkeitsverstoßes auf der A57 gestoppt. Als Autobahnpolizisten an der Anschlussstelle Bickendorf für die Kontrolle ausstiegen, gab der 23-Jährige Gas und versuchte, die Polizisten abzuschütteln. Deren Anhalteversuche ignorierte er ebenso wie "rote" Ampeln und Stopp-Schilder. (mw/de)

