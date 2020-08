Polizei Köln

POL-K: 200821-3-K 12-jährige Radfahrerin von Opel Vectra erfasst

Köln (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Opel Vectra (Fahrerin: 21) ist am Donnerstagmorgen (20. August) eine Radfahrerin (12) in Köln-Buchheim schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten das Mädchen in eine Klinik.

Nach aktuellem Ermittlungsstand war die 12-Jährige gegen 8 Uhr vom Gehweg der Causemannstraße auf die Fahrbahn der Alten Wipperfürther Straße gefahren. Die 21-jährige Autofahrerin, die zuvor aus der Hochmeisterstraße nach links auf die Alte Wipperfürther Straße abgebogen war, erfasste die Radfahrerin mit ihrem Auto im Einmündungsbereich. (cw/cs)

