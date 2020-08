Polizei Köln

POL-K: 200820-6-K Bartträger stiehlt grauen VW Bora in Porz-Ensen - Zeugensuche

Köln (ots)

Heute Mittag (20. August) hat ein als "bärtig und etwa 30-jährig" beschriebener Unbekannter in Köln-Porz-Ensen den VW eines Seniorenbetreuers (43) gestohlen. Dieser hatte seinen grauen Bora mit Kölner Zulassung gegen 12.30 Uhr vor der Wohnung einer Seniorin am Urbacher Weg mit offener Beifahrertür und steckendem Zündschlüssel stehen lassen. Aus der Wohnung hörte er plötzlich eine zuknallende Autotür und sah dann den Unbekannten mit quietschenden Reifen wegfahren. Über die Kölner Straße flüchtete der Autodieb in Richtung Poll. Das Kriminalkommissariat 74 bittet Zeugen dringend um Hinweise unter Tel. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (cg/de)

