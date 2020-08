Polizei Köln

POL-K: 200820-2-K Kölnerin drängt angebliche Wasserwerkerin aus der Wohnung

Köln (ots)

Mit dem "Wasserwerker-Trick" ist am Mittwoch (19. August) eine blonde, circa 30-jährige Betrügerin bei einer Anwohnerin (74) in Köln-Nippes vorstellig geworden. Gegen 15.20 Uhr klingelte die etwa 1,65 - 1,75 Meter große Frau an deren Wohnungstür in dem Mehrfamilienhaus an der Corrensstraße. Die schlanke, etwa 1,65 - 1,75 Meter große Unbekannte scheiterte jedoch an der Geistesgegenwart der Rentnerin.

"Als ich öffnete, redete die Frau sofort akzentfrei auf mich ein und versuchte wie selbstverständlich, meine Wohnung zu betreten", teilte die Kölnerin der Polizei anschließend mit. "Sie fragte, ob das Wasser in der Wohnung liefe, auf der Straße würden Bauarbeiten durchgeführt." Richtigerweise folgte die 74-Jährige jedoch ihrem unwohlen Gefühl. Sie forderte die Verdächtige auf, das Haus zu verlassen, schob sie mit der Wohnungstür wieder hinaus und wählte die "110". Aus einem Fenster beobachtete die Kölnerin, dass die Unbekannte das Gebäude zusammen mit einem circa 1,55 - 1,65 Meter großen und kräftigen Mann verließ. Dieser mutmaßliche Komplize hatte den Angaben der aufgeweckten Seniorin zufolge graue kurze Haare und trug ein blau kariertes Hemd. Das Kriminalkommissariat 25 bittet dringend um Zeugenhinweise zu den beschriebenen Trickbetrügern unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/de)

