Polizei Köln

POL-K: 200820-1-K/BAB Unfall auf BAB 1, drei schwer Verletzte, ein leicht Verletzter

Köln (ots)

Am Mittwochnachmittag (19. August) ist ein Citroen-Fahrer (42) auf der BAB 1 in ein Stauende gefahren. Rettungskräfte brachten ihn, zwei weitere schwer Verletzte und einen leicht Verletzten in umliegende Krankenhäuser.

Zeugenaussagen zufolge fuhr der 42-Jährige gegen 17 Uhr in Fahrtrichtung Dortmund, als sich auf Höhe des Pescher Sees ein Stau bildete. Aus bisher ungeklärten Gründen fuhr der 42-Jährige nach einem Fahrstreifenwechsel auf einen Opel Astra auf und schob diesen in ein Wohnmobil. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw/kk)

