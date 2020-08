Polizei Köln

POL-K: 200819-3-K Mitfahndungsersuchen der Polizei Dortmund: Polizei fahndet mit Lichtbild nach Ferrari-Dieb

Am 8. November 2019 brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Dortmunder Süden ein. Sie entwendeten neben Schmuck auch einen Ferrari. Das Auto wurde einige Tage später in einem Parkhaus in Köln aufgefunden. Ermittlungen ergaben, dass das Auto am 18.11.2020 in das Parkhaus gefahren ist. Ein Maserati, siehe Foto, folgte dem Ferrari. Kurz darauf verließ der Maserati wieder das Parkhaus. Die Personen auf dem Foto stehen in Verdacht, mit dem Diebstahl in Verbindung zu stehen. Vermutlich hat einer den Ferrari in das Parkhaus gefahren und beide zusammen haben es in dem Maserati wieder verlassen.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der oder die Täter aus dem Kölner Raum stammen könnten. Wer kennt die auf den Bildern abgebildeten Personen? Hinweise bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter 0231-132-7441.

Die Fotos sind abrufbar unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4683651

