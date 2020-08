Polizei Köln

POL-K: 200819-2-LEV Mutmaßliche E-Bike-Diebe festgenommen

Köln (ots)

Nach dem Diebstahl eines E-Bikes in Leverkusen-Bürrig am Dienstagmittag (18. August) haben Zeugen eine mutmaßliche an der Tat beteiligte Frau (46) bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Einem 33 Jahre alten Leverkusener gelang zunächst die Flucht auf dem gestohlenen E-Bike. Als er gegen 19 Uhr zu Fuß an der Wohnanschrift der 45-Jährigen auftauchte, nahmen Polizisten ihn fest. Er bestreitet eine Tatbeteiligung. Er hat keinen festen Wohnsitz und wurde vorläufig festgenommen.

Die beiden Festgenommenen waren Zeugen gegen 14 Uhr aufgefallen, als sie sich am Schloss des am Overfeldweg abgestellten Rades zu schaffen machten. Im Rucksack der Leverkusenerin fanden die Polizisten neben mutmaßlichem Tatwerkzeug, Drogenbesteck und Betäubungsmitteln auch Personalpapiere und persönliche Gegenstände des 33-Jährigen. (mw/de)

