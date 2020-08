Polizei Köln

POL-K: 200818-7-Enkeltrick-Betrüger in Köln festgenommen

Köln (ots)

Die Polizei Frankfurt hat heute Mittag (18. August) einen vom Amtsgericht München mit Haftbefehl gesuchten Enkeltrick-Betrüger (26) in Köln festgenommen. Dem Festgenommenen wird zur Last gelegt, im September 2019 bei einer Seniorin in München mehrere tausend Euro Bargeld abgeholt zu haben. Eine Unbekannte hatte zuvor eine Notlage bei einem Wohnungskauf vorgetäuscht.

Die Festnahme des 26-Jährigen erfolgte um kurz nach 13 Uhr im Rahmen einer Observation in einer Spielhalle in der Kölner Innenstadt. Dabei wurde ein 43 Jahre alter unbeteiligter Mann leicht verletzt. Die Polizei Köln hat Ermittlungen zu den Umständen der Festnahme aufgenommen. Der 26-Jährige wird zur Verkündung des Haftbefehls in Köln einem Richter vorgeführt. (de/rr)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell