POL-K: 200818-5-K Schrottreifes Schrottsammler-Auto aus dem Verkehr gezogen

Köln (ots)

Verkehrsdienstbeamte der Polizei Köln haben am Montag (17. August) auf der Vogelsanger Straße in der Neustadt-Nord einen "schrottreifen" Citroen-Kastenwagen aus dem Verkehr gezogen. Der 21 Jahre alte Fahrer hatte den Transporter bis dahin zum Einsammeln von Metallschrott genutzt. In dieselbe Kategorie gehört der Citroen allerdings offensichtlich auch selbst, wie die von den Polizisten veranlasste TÜV-Prüfung ergab. Der Prüfer des TÜV Rheinland bescheinigte beachtliche 34 Mängel. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und zeigten Fahrer und Halter an.

Gegen 13.30 Uhr war der Wagen einer Streife aufgefallen, weil der Frontbereich des Transporters so schräg nach unten neigte, als sei der Citroen tiefergelegt. Die Vorderreifen erwiesen sich als komplett abgefahren, innen bis auf die Karkasse. Die Bodengruppe war durchgerostet, die Windschutzscheibe über die gesamte Breite gerissen. Rechts drohte die Karosserie abzufallen, aus dem Motor troff Öl, und die Bremsanlage erreichte nicht einmal die Mindestabbremsung. Nach Rücksprache mit dem Straßenverkehrsamt Köln stellten die Beamten die Kennzeichen und den Fahrzeugschein sicher. (cg/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell