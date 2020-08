Polizei Köln

POL-K: 200818-4-K Motorradfahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Fußgänger

Köln (ots)

Am Montagabend (17. August) hat ein Motorradfahrer an der Kreuzung Deutzer Ring/Kannebäckerstraße in Köln-Deutz einen Fußgänger (31) angefahren. Er flüchtete mit quietschenden Reifen in Richtung Severinsbrücke. Rettungskräfte brachten den 31-Jährigen mit einer offenen Unterschenkelfraktur in ein Krankenhaus. Ein 21-jähriger Augenzeuge erlitt einen Schock.

Die Polizei Köln fahndet nach dem komplett schwarz gekleideten Motorradfahrer mit schwarzem Helm und verdunkeltem Visier. Zeugen beschreiben das Motorrad als "Rennmaschine".

Nach ersten Ermittlungen soll der 31 Jahre alte Kölner gegen 20 Uhr bei Grünlicht über den Fußgängerüberweg an der Kreuzung Deutzer Ring/Kannebäckerstraße in Richtung Burgenlandstraße gegangen sein. Nach Zeugenaussagen soll der aus Richtung Kalk kommende Fahrer der Rennmaschine über "Rot" gefahren sein und den Fußgänger erfasst haben.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/oder Hinweise zu dem flüchtigen Motorradfahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de beim Verkehrskommissariat 2 zu melden. (mw/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell