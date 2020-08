Polizei Köln

POL-K: 200817-3-K Einbrecherduo nach Zeugenhinweisen im Hinterhof gestellt - Haft

Köln (ots)

Am späten Freitagabend (14. August) hat die Polizei Köln in der Neustadt-Süd zwei Wohnungseinbrecher (30, 40) in flagranti gefasst und eine Tasche mit professionellem Einbruchswerkzeug sichergestellt. Aufmerksame Mieter und Nachbarn des Mehrfamilienhauses an der Dasselstraße hatten die "110" gewählt. Ein Haftrichter erließ Haftbefehl gegen die beiden Festgenommenen, die in Deutschland keinen festen Wohnsitz haben.

Gegen 22 Uhr hatte eine Anwohnerin (60) verdächtige Geräusche an einer Wohnungstür im vierten Obergeschoss gehört. Als die Kölnerin sich lautstark bemerkbar machte, trat zunächst Stille ein. Doch nach wenigen Minuten arbeitete das Duo unverdrossen an dem Türschloss weiter. Daraufhin alarmierte die 60-Jährige die Polizei und beobachtete, wie die daraufhin nach unten geflüchteten Männer den Innenhof betraten. Von dort aus kletterte der 30-Jährige über eine Mauer in einen Nachbargarten. Dessen Eigentümer (59) erkannte den Unbekannten auf der Videoüberwachung seines Grundstücks. "Doch just, als ich zum Hörer greifen wollte, hörte ich, wie der zurückgekletterte Mann auf dem benachbarten Innenhof bereits von den Polizisten geschnappt wurde", gab der Zeuge später an. (cg/de)

