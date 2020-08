Polizei Köln

POL-K: 200817-2-K 14-Jährige von Taxi erfasst und schwer verletzt

Köln (ots)

Eine 14-Jährige ist am Montagmittag (17. August) bei einem Verkehrsunfall in Köln-Ehrenfeld von einem Taxi (Fahrer: 63) erfasst worden. Rettungskräfte brachten sie mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

Nach bisherigen Ermittlungen fuhr der 63-Jährige gegen 12.15 Uhr mit seinem Mercedes auf dem rechten Fahrstreifen des Melatengürtels in Richtung Aachener Straße. Kurz hinter der Kreuzung zur Weinsbergstraße soll die Jugendliche nach Zeugenaussagen an der dortigen KVB-Haltestelle zwischen geparkten Autos auf die Fahrbahn getreten sein. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam unterstützt die Einsatzkräfte. Für die Unfallaufnahme ist derzeit ein Fahrstreifen des Melatengürtels in südliche Richtung gesperrt. (mw/de)

