Polizei Köln

POL-K: 200817-1-K/LEV Seit Freitag 22 verletzte Radfahrer - 11 von ihnen bei Alleinunfällen

Köln (ots)

Zwischen Freitag und Montagmorgen (14.- 17. August) sind 18 Fahrradfahrer bei Verkehrsunfällen im Kölner und drei im Leverkusener Stadtgebiet verletzt worden. Elf von ihnen stürzten ohne Fremdeinwirkung, zwei waren alkoholisiert.

Besonders schwere Verletzungen zog sich ein 54-Jähriger Kölner am Freitagabend in Junkersdorf zu, als er auf der Aachener Straße in Höhe des Kirchwegs ohne Fremdeinwirkung stürzte. Bei allen anderen Verkehrsunfällen kamen die Radfahrer mit leichten Verletzungen davon.

Die weiteren Unfälle mit Radbeteiligung vom vergangenen Wochenende zeigen erneut, dass die Unfallursachen vielfältig sind:

- Fehler von Radfahrern beim Abbiegen

- Fehler von Autofahrern beim Abbiegen

- Zusammenstoß eines Radfahrers mit einem E-Scooter

- Zusammenstöße unter Radfahrern

- Zusammenstoß von Radfahrer und Fußgänger

- Sturz eines Radfahrers beim Überholen eines Hundes, der den Fahrweg plötzlich kreuzte

- Kollision eines rückwärts einparkenden Auto-Fahrer mit einem Radfahrer

- Ein Autofahrer der so plötzlich die Autotür öffnete, dass ein Radfahrer dieser kollidierte und stürzte. (as/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell