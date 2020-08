Polizei Köln

POL-K: 200815-1-K Streit unter Jugendlichen eskaliert - Schüsse abgefeuert

Köln (ots)

Bei einer Auseinandersetzung unter zwei 16-Jährigen hat am Freitagabend (14. August) einer der Beteiligten in Köln-Lövenich mit einer Gaspistole auf seinen Kontrahenten geschossen. Anschließend soll der Angreifer dem Geschädigten mit der Waffe auf den Kopf geschlagen haben. Noch in Tatortnähe nahmen Zivilkräfte den mutmaßlichen Schützen fest.

Mehrere Zeugen riefen gegen 20.30 Uhr die Polizei und berichteten, dass im Innenhof eines Wohnkomplexes in der Saarstraße zwei Personengruppen in Streit geraten und Schüsse gefallen seien. Einer der Beteiligten habe aus kurzer Distanz auf einen anderen geschossen, sei geflüchtet und habe dabei etwas in ein Gebüsch geworfen.

Wenige Augenblicke später trafen die ersten Einsatzkräfte vor Ort ein und fanden im Bereich der angrenzenden Straße "Am Heidstamm" das Opfer mit einer Kopfverletzung. Während sich Rettungssanitäter um den jungen Mann kümmerten und ihn in ein Krankenhaus brachten, stellten Polizisten die mutmaßliche Tatwaffe in dem besagten Gebüsch sicher und fahndeten nach dem Tatverdächtigen. Im Bereich Ostlandstraße trafen Zivilbeamte den Flüchtigen an und nahmen ihn vorläufig fest.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei der Polizei Köln zu melden. (cr/rr)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell