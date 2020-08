Polizei Köln

POL-K: 200814-4-K Senioren-Betrüger mit tätowierten Armen - Fahndungsfotos

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Kripo Köln derzeit nach einem Mitglied einer mutmaßlichen Bande von Trickbetrügern. Mit mehreren Anrufen bei einer in der Innenstadt wohnenden Kölnerin (84) hatten die vorgeblichen "Polizisten" seit Juni auf die Geschädigte eingewirkt. Die Betrüger suggerierten ihr, dass unbekannte Täter an ihr Geld gelangen wollten - auch bei der Sparkasse vermute man einen "Maulwurf". Derart getäuscht, deponierte die Rentnerin einen vierstelligen Bargeldbetrag in einer Mülltonne nahe ihrer Wohnanschrift. Der nunmehr Gesuchte holte das Geld kurz darauf ab. Er wurde durch die Videoaufzeichnung eines benachbarten Geschäfts erfasst. Der Betrüger ist circa 20-35 Jahre alt, mindestens 1,85 Meter groß und schlank. Zur Tatzeit war der augenscheinliche Bartträger mit Mund-Nasen-Bedeckung und dunkler Kappe mit weißer Applikation unkenntlich gemacht. Bekleidet war er mit weißem T-Shirt, dunkler Adidas-Sporthose und dunklen Turnschuhen. Auffällig sind die tätowierten Arme des vermutlichen Linkshänders. Das Kriminalkommissariat 25 bittet dringend um Hinweise zu Identität und Aufenthaltsort des Abgebildeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/de)

