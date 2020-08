Polizei Köln

POL-K: 200814-3-K 96-Jährige in Wohnung in der Altstadt-Süd überfallen - Zeugensuche!

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet nach zwei Räubern, die am Donnerstagvormittag (14. August) in der Altstadt-Süd eine Seniorin (96) in ihrer Wohnung auf der "Große Telegraphenstraße" brutal überfallen und schwer verletzt haben. Nach bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass die Seniorin den Unbekannten zwischen 9 Uhr und 11.30 Uhr die Wohnungstür geöffnet hat. Nach ihrer Aussage wurde sie geschlagen und gefesselt. Im Anschluss daran sollen die Fremden ihre Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht haben. Als sie Mitarbeitern des Essensdienstes nicht öffnete, besorgten diese bei Nachbarn einen Ersatzschlüssel, fanden die 96-Jährige und organisierten Hilfe.

Das Kriminalkommissariat 14 prüft Zusammenhänge zu einem Überfall auf eine Seniorin vom 10. August in Porz Urbach (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4676442) und bittet dringend um Zeugenhinweise zu den Tätern des aktuellen Überfalls auf die 96-Jährige.

1. Personenbeschreibung:

Es soll sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann handeln. Er soll circa 1,70 bis 1,75 Meter groß und muskulös und an beiden Armen tätowiert sein. Ein Zeuge beschreibt ihn als dunkelhaarig mit Dreitagebart. Der Unbekannte soll einer kurze blauen Hose, weißen Sneakersocken, schwarzen Turnschuhen und ein orangefarbenes T-Shirt getragen haben.

2. Personenbeschreibung:

Er soll ebenfalls etwa 30 Jahre alt sein und und circa 1,75 bis 1,80 Meter groß sei und längere dunkle Haare haben. Der Zeuge beschreibt ihn als muskulös - aber dünner als der erste Räuber. Im Gesicht des Mannes sind dem Zeugen deutliche sichtbare Pickel/Aknenarben aufgefallen. Bekleidet war der Räuber mit einer kurzen schwarzen Hose und einem weißen T-Shirt.

Festnahme einer Tatverdächtigen:

Beamte nahmen noch am Donnerstagmittag in unmittelbarer Tatortnähe eine 28 Jahre alte Frau fest, die mit dem Überfall in Verbindung stehen soll. Die Hintergründe der Festnahme sind Gegenstand laufender Ermittlungen sowie der Fahndung nach den beschriebenen Räubern.

Zeugen, die Hinweise zu den Räubern machen können, werden dringend gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu wenden. (mw/de)

