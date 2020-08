Polizei Köln

POL-K: 200814-2-K Personenfahndung - Wer kennt diese Männer?

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet mit Fotos der polizeilichen Videobeobachtung nach zwei jungen Männern, die am 1. Dezember 2019 mit weiteren Personen zwei Jugendliche auf dem Rudolfplatz geschlagen und getreten haben sollen. Auf den Fotos sind lediglich zwei Tatverdächtige zu sehen. Dem Angriff auf die 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr soll ein Streit vorausgegangen sein.

Die Kriminalpolizei Köln fragt:

Wer kennt die Männer auf den Fahndungsbildern?

Wer kann Angaben zu ihrer Identität und/oder ihrem Aufenthaltsort machen?

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 51, Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (cw/de)

