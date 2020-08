Polizei Köln

POL-K: 200813-7-K Schwerpunkteinsatz am Görlinger Zentrum - Drogendepot im Wald ausgehoben

Köln (ots)

Erneut hat die Polizei Köln am Mittwochnachmittag (12. August) mit der Bereitschaftspolizei im Umfeld des Brennpunkts Görlinger Zentrum starke Präsenz gezeigt. Auf Straßen und Platzflächen in Bocklemünd-Mengenich sowie im umliegenden Grüngelände kontrollierten die Polizisten insgesamt 72 Personen, hoben Drogenverstecke aus, stellten ein Einhandmesser sicher und entdeckten Anhaltspunkte für den Aufbau einer Drogenplantage. Am nahen Pescher See unterstützten die Beamten zusätzlich den Ordnungsdienst der Stadt Köln im Zuge der Amtshilfe bei Personalienfeststellungen. Der Einsatzleiter, Polizeihauptkommissar Wolfgang Schaefer, resümiert: "Die erzielten Ergebnisse bestärken uns in der Absicht, die Szene im Umfeld des Brennpunkts Görlinger Zentrum auch weiterhin durch wiederkehrende Präsenzmaßnahmen zu verunsichern."

Erddepot ausgehoben In einem Waldgelände bei Bocklemünd-Mengenich hoben Kölner Polizisten nach einem Zeugenhinweis drei Marihuana-Erddepots aus. Die Drogen waren bereits verkaufsfertig verpackt.

Hinweise auf den Aufbau einer Drogenplantage Bei der Kontrolle zweier Insassen (19, 21) eines Ford Ka im gleichen Ortsteil führte der ältere Beifahrer über 4000 Euro in bar sowie eine Kostenaufstellung für die Anlage einer Cannabis-Plantage mit sich. Das Geld will der junge Kölner von seinen Eltern und Großeltern geschenkt bekommen haben.

Verbotenes Einhandmesser In einem Waldstück zwischen Ollenhauerring und Ingendorfer Weg trafen Uniformierte einen 29-Jährigen an, der ein Einhandmesser mit sich führte - eigenen Angaben zufolge "nur so...". Die Beamten stellten das Messer sicher und legten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige vor. (cg/de)

