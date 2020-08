Polizei Köln

POL-K: 200813-2-LEV Fußgängerin von Renault erfasst und schwer verletzt

Köln (ots)

Eine 17-Jährige ist am Donnerstagmorgen (13. August) bei einem Verkehrsunfall in Leverkusen-Quettingen von einer Renault-Fahrerin (20) erfasst worden. Rettungskräfte brachten sie mit schweren Kopfverletzungen in eine Kölner Klinik.

Nach bisherigen Ermittlungen fuhr die 20-Jährige gegen 7 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der Lützenkirchener Straße in Richtung Opladen. An der Kreuzung zur Feldstraße erfasste sie die 17-Jährige. Nach Zeugenaussagen soll die Jugendliche trotz Rotlicht der Fußgängerampel auf die Straße getreten sein. Für den Rettungseinsatz und die Unfallaufnahme sperrten Polizisten die Lützenkirchener Straße bis 9 Uhr. (mw/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell