Polizei Köln

POL-K: 200813-1-K Spielhallen-Räuber mit Strickjacke und oliven Sportschuhen - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Mittwochnachmittag (12. August) hat ein mit dunkelblauer Strickjacke, dunkler Jeans und olivfarbenen Sportschuhen bekleideter Unbekannter eine Spielhalle in Köln-Bilderstöckchen beraubt. Die Kripo Köln fahndet nach dem als "sehr schlank, circa 1,75 Meter groß und Anfang 20-jährig" beschriebenen Täter. Während des Überfalls auf der Hornstraße trug der Flüchtige nach Angaben eines Mitarbeiters (32) eine Mund-Nasen-Bedeckung, eine schwarze Sonnenbrille sowie ein Cappy. Durch den Hintereingang am rückwärtigen Parkplatz hatte der Räuber gegen16.40 Uhr den Spielsalon betreten. Unmissverständlich forderte er von dem 32-Jährigen die Herausgabe des Kasseninhalts und gab zur Bekräftigung vor, bewaffnet zu sein. Mit dem ihm ausgehändigten, geringen Bargeldbetrag flüchtete der Angreifer wiederum durch den Hintereingang. Um Zeugenangaben zu Identität und Aufenthaltsort des beschriebenen Raubtäters wird dringend gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/de)

