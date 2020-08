Polizei Köln

POL-K: 200812-4-K Unfall ohne Führerschein - Auto nicht zugelassen

Köln (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (12. August) ist ein 27 Jahre alter Mann mit einem nicht zugelassenen 3er BMW auf dem östlichen Zubringer der A 559 zwischen der Anschlussstelle Humbold/Gremberg und dem Autobahnkreuz Gremberg verunglückt. Er kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Sein Beifahrer (21) zog sich leichte Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 27-Jährige noch nie im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem waren an dem BMW in Eschweiler gestohlene Kennzeichen angebracht. Die Polizisten beschlagnahmten daraufhin den BMW.

Nach erster Bewertung der Unfallspuren war der 27-Jährige gegen 4.45 Uhr auf regennasser Fahrbahn, ohne Fremdeinwirkung, in die Mittelschutzplanke geschleudert. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell