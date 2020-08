Polizei Köln

POL-K: 200812-3-K/LEV Wieder 13 verletzte Radfahrer an einem Tag

Köln (ots)

Am Dienstag (11. August) sind insgesamt 13 Fahrradfahrer bei Verkehrsunfällen im Kölner und Leverkusener Stadtgebiet verletzt worden. Ein mit rund einem Promille alkoholisierter Leverkusener (53) zog sich bei einem Sturz auf der Altenberger Straße in Leverkusen-Lützenkirchen schwere Kopfverletzungen zu.

Im Zusammenhang mit einer Unfallflucht in Köln-Dünnwald sucht die Polizei Köln Zeugen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr ein schwarzer Ford Fiesta gegen 6.15 Uhr auf der Leuchterstraße so eng an einem Radfahrer (17) vorbei, dass der 17-Jährige durch einen Zusammenstoß mit dem Seitenspiegel des Kleinwagens stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Ob der Fiesta von einem Mann oder einer Frau gefahren wurde, steht derzeit nicht fest.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Bei den weiteren Verkehrsunfällen, die glücklicherweise nur leichte Verletzungen zur Folge hatten, waren die Ursachen unter anderem:

- Zu geringer Seitenabstand von Autofahrern beim Überholen

- Vorfahrtsmissachtungen von Auto-/ und Radfahrern

- Fehler von Autofahrern beim Abbiegen

- Zusammenstöße unter Radfahrern

- Zusammenstoß eines Radfahrers mit einem E-Scooter

- Stürze von Radfahrern ohne Fremdeinwirkung

- Kollision einer Radfahrerin mit einem geparkten Pkw

- Auffahren eines Autofahrers auf ein vorausfahrendes Fahrrad (as/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell