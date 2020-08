Polizei Köln

POL-K: 200812-2-LEV Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Köln (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Leverkusen-Bürrig am Freitagmittag (7. August) fahndet die Polizei Köln nach einem flüchtigen Taxifahrer und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Ermittlungen war eine 28 Jahre alte Fahrradfahrerin gegen 13 Uhr auf der Von-Kettler-Straße in Richtung Küppersteg unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Ahrstraße soll das Taxi sie beim Überholen am Arm getroffen haben. Der Fahrer soll kurz gebremst und dann wieder beschleunigt haben, so dass die Unfallbearbeiter davon ausgehen, dass der Fahrer den leichten Zusammenstoß bemerkt hat. Im Krankenhaus ließ sich die Radfahrerin Prellung und Schürfwunden attestieren.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/oder Hinweise zu dem flüchtigen Taxifahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de beim Verkehrskommissariat 2 zu melden. (mw/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell