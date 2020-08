Polizei Köln

POL-K: 200810-2-K Mann hantiert in der Stadtbahn mit Pistole - Mehrere Waffen sichergestellt

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat einen 55-Jährigen mit mehr als zwei Promille Blutalkohol am Montagabend (10. August) mit einer zur Dekowaffe umgebauten Pistole in der Stadtbahn am Hansaring gestellt. Der 55-Jährige hatte in der Bahn mit der Waffe hantiert und sie einer Polizistin gezeigt, die in ihrer Freizeit unterwegs war. Diese hatte umgehend ihre Kollegen alarmiert.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des 55-Jährigen fanden die Einsatzkräfte eine Armbrust, eine echte, aber defekte Maschinenpistole sowie einen Säbel. (ph/de)

