Polizei Köln

POL-K: 200810-4-K Überfälle auf Geldboten - Kölner Fälle mit Bezügen nach Frankfurt?

Köln (ots)

Frankfurter Raubüberfall auf Geldboten am 12.08.2020 in "Aktenzeichen XY... ungelöst"

Die Polizei Köln verweist hinsichtlich des in der Fahndungssendung dargestellten Falls aus Frankfurt auf zwei ähnliche Überfälle auf Geldboten in Köln.

Fall Nr. 1

Überfall auf einen Geldboten am Ikea-Einrichtungshaus in Köln-Godorf https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/3899855 Tatzeit: 24.03.2018 um 8.54 Uhr

Fall Nr. 2

Überfall auf einen Geldboten am Airport Köln Bonn https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4210568 Tatzeit: 06.03.2019 um 9.12 Uhr

Wie auch in Frankfurt, wurden die Tatfahrzeuge in den Kölner Fällen kurz nach der Tat brennend unweit des Tatortes entdeckt.

Hinweise zu den Fällen nimmt die Polizei in Frankfurt entgegen (siehe beigefügte Pressemeldung).(de/as)

Pressemeldung der Polizei Frankfurt:

200810 - 0801 Frankfurt-Nieder-Eschbach: Beitrag in "Aktenzeichen XY... ungelöst" am 12.08.2020 - Bewaffneter Raubüberfall auf Geldboten

Bezug zu den Meldungen mit Nr. 1159 vom 09.11.2019 und Nr. 1266 vom 11.12.2019

(dr) Wie den Medien bereits bekannt ist, überfiel am 09. November 2019 ein bislang unbekannter, bewaffneter Mann einen Geldboten am IKEA-Einrichtungshaus in Nieder-Eschbach. Der Überfall wird nun am kommenden Mittwochabend, den 12.08.2020, in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst", thematisiert. Der Täter gelangte damals mit vorgehaltener Waffe an den Geldkoffer eines Geldboten und verletzte diesen bei einem Schusswechsel schwer. Nachdem der Unbekannte zunächst zu Fuß flüchtete setzte er seine Flucht mit einem silberfarbenen Audi fort. Das Fluchtfahrzeug wurde später im Stadtteil Riedberg brennend in einem Feld aufgefunden.

Nach wie vor sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu der Identität des unbekannten Mannes und seinem derzeitigen Aufenthaltsort geben können.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat für den Sendetag ein Hinweistelefon mit der Rufnummer 069 - 755 51299 eingerichtet.

Auf den nachfolgenden Internetseiten sind die wichtigsten Informationen der Öffentlichkeitsfahndung noch einmal zusammengefasst:

https://k.polizei.hessen.de/1223463393 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/4465439 (mit Video)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell