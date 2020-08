Polizei Köln

POL-K: 200810-2-K Neun Radfahrende bei Unfällen am Wochenende verletzt - Zwei davon schwer

Köln (ots)

Am vergangenen Wochenende (8. - 9. August) haben zwei Radfahrende bei Verkehrsunfällen in Köln-Grengel und Köln-Niehl schwere Verletzungen davongetragen. Seit Samstagmorgen erlitten außerdem sieben weitere Fahrradfahrende bei Verkehrsunfällen in Köln leichte Verletzungen. Ein unfallbeteiligter Auto-Fahrer flüchtete. Sein Kennzeichen liegt dem Verkehrskommissariat vor, die Ermittlungen dauern an.

Unfallursachen waren unter anderem:

- Ein Abbiegender Auto-Fahrer - Stürze ohne Fremdeinwirkung - Eine Vorfahrtsmissachtung - Unzureichender Seitenabstand - Rotlichtverstöße durch Auto-Fahrer und Radfahrende

Nach ersten Ermittlungen ereigneten sich die schweren Verkehrsunfälle und der Verkehrsunfall mit Flucht wie folgt:

Köln-Grengel, Samstag gegen 11 Uhr

Eine 27-jährige Radfahrerin soll auf der "Alten Kölner Straße" links neben einem 28-jährigen Radfahrer gefahren sein, als die Lenker sich verhakten und beide stürzten. Die Radfahrerin musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen.

Köln-Niehl, Samstag gegen 17 Uhr

Zeugenaussagen zufolge erlitt ein 45-jähriger Radfahrer schwere Kopfverletzungen, als er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinen Pedalen an einem Bordstein der St.Leonardus-Straße hängen blieb, das Gleichgewicht verlor und stürzte - Krankenhaus.

Köln-Altstadt-Süd, Sonntag gegen 22:30 Uhr - Unfallflucht

Nach aktuellem Stand der Erkenntnisse soll ein 21-jähriger Radfahrer gestürzt sein, als er einem auf der Kreuzung Harry-Blum-Platz / Bayenstraße entgegenkommenden bislang unbekannten Auto-Fahrer auswich und gegen einen Ampelmast stieß. Zeugenaussagen zufolge war der Unfallflüchtige "über Rot" gefahren. Glücklicherweise erlitt der junge Mann keine schwereren Verletzungen. (cw/as)

