POL-K: 200810-1-K Polizist mit Kopfstoß schwer verletzt - Blutprobe!

Köln (ots)

In der Nacht auf Montag (10. August) hat ein stark alkoholisierter 26-Jähriger einen Polizisten in der Altstadt-Nord durch einen Kopfstoß schwer verletzt. Der Beamte ist bis auf weiteres nicht mehr dienstfähig.

Der Wirt einer Bar auf dem Alter Markt hatte die Polizei gegen Mitternacht wegen eines renitenten Gasts gerufen. Auch nach einem Platzverweis weigerte sich der aggressive aus dem Saarland stammende Köln-Tourist, die Örtlichkeit zu verlassen. Stattdessen beleidigte er die Polizisten in übelster Fäkalsprache. Die Polizisten nahmen in Gewahrsam und fesselten ihn. Während der Durchsuchung nach gefährlichen Gegenständen versetzte der 26-Jährige einem der Beamten einen Kopfstoß ins Gesicht und verletzte ihn an der Nase.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2,4 Promille. Eine Ärztin entnahm dem Randalierer eine Blutprobe. Den Rest der Nacht verbrachte er in einer Polizeizelle. (mw/de)

