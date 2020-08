Polizei Köln

POL-K: 200809-2-K Videobeobachtung unterstützt Unfallrekonstruktion - mutmaßlich alkoholisierter E-Scooter-Fahrer stürzt - Blutprobe!

Köln (ots)

Ein E-Scooter-Fahrer (41) hat sich in der Nacht auf Samstag (8. August) gegen 0 Uhr in der Altstadt-Nord bei einem Sturz mit einem Leihscooter schwer verletzt. Da es keine Unfallzeugen gab und sich der Verletzte mutmaßlich aufgrund seiner starken Alkoholisierung nicht zum Unfallhergang äußern konnte, rekonstruierten die Beamten den Unfall mit Hilfe der polizeilichen Videobeobachtung. Danach verlor der Kölner während einer Kurvenfahrt zwischen der Philharmonie und dem Römisch-Germanischen Museum die Kontrolle über den E-Scooter und stürzte. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Ein Arzt entnahm ihm dort eine Blutprobe. (mw/rr)

