Polizei Köln

POL-K: 200807-3-K Fahrradfahrerin von abbiegendem Lkw-Fahrer erfasst

Köln (ots)

Am Freitagmittag (7. August) hat der Fahrer (25) eines MAN 18-Tonners eine Fahrradfahrerin (54) beim Rechtsabbiegen von der Oskar-Jäger-Straße in die Stolberger-Straße im Stadtteil Ehrenfeld angefahren. Der Lkw kam auf dem Hinterrad des Fahrrades zum Stehen. Die 54-Jährige wurde zwischen Fahrrad und Bordstein eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten die Kölnerin und brachten sie mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln sichert die Unfallspuren und hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (as/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell