Polizei Köln

POL-K: 200807-1-K Vandalismus an Einsatzwagen des Ordnungsdienstes der Stadt Köln - Zeugensuche - Fotos

Köln (ots)

Bereits am Mittwochabend vergangener Woche (29. Juli) haben Unbekannte in Köln-Gremberghoven einen Einsatzwagen des Ordnungsdienstes der Stadt Köln massiv beschädigt. Sie schlugen mehrere Scheiben ein, zerstörten die Außenspiegel und zerkratzten an mehreren Stellen den Lack. Zwei städtische Mitarbeiter hatten den Wagen zwischen 20 und 22.15 Uhr auf der Neuenhofstraße während eines Einsatzes im dortigen Naturschutzgebiet abgestellt. Bislang haben sich keine Hinweise auf den oder die Täter ergeben. Die Polizei Köln sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (cs/de)

