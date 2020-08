POL-K: 200806-5-K Handydieb mittels Videobeobachtung gestellt - Suche nach Komplizen und Geschädigtem

Polizei Köln

Polizisten in der Videoleitstelle haben am frühen Donnerstagmorgen (6. August) den Diebstahl eines Handys auf der Ostseite des Doms beobachtet und ihre Kollegen der Innenstadtwache sowie der Bundespolizei zu dem 21-jährigen Tatverdächtigen gelotst - Festnahme. Der polizeibekannte Algerier soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Polizei sucht den Bestohlenen mit einer Personenbeschreibung sowie der Darstellung des aufgezeichneten Tatablaufs. Demnach kam der Bestohlene aus dem Hauptbahnhof und wurde gegen 2.30 Uhr am Heinrich-Böll-Platz von dem Festgenommenen angesprochen. Er übergab eine Zigarette und ein Feuerzeug. Bei einer anschließenden Umarmung zog der Dieb ihm das Handy aus der rechten Jackentasche, steckte es ein und übergab es wenig später an einen bislang unbekannten "Mittäter". Der Bestohlene war nicht mehr vor Ort. Auf der Videoaufzeichnung ist zu sehen, dass er nach dem unbemerkten Diebstahl über die Hohenzollernbrücke in Richtung Deutz ging. Der circa 1,75 Meter große Mann mit Brille trug zur Tatzeit ein dunkles T-Shirt mit weißer Aufschrift sowie gelbe Adidas-Turnschuhe und eine blaue Umhängetasche. In der Hand hatte er einen Einweggetränkebecher mit Deckel und Strohhalm.

Das Kriminalkommissariat 73 bittet den Bestohlenen, sich telefonisch unter der 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. Zudem fragen die Ermittler nach Hinweisen zu dem Komplizen des 21-Jährigen, der mit einer roten Basecap, einer kurzen dunklen Hose und einem schwarzen T-Shirt mit der Aufschrift "OUTTA" bekleidet war. (cs)

