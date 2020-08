Polizei Köln

POL-K: 200806-4-K 42-Jähriger bei Verkehrsunfall auf A 4 lebensgefährlich verletzt

Köln (ots)

Bei einem Unfall am Stauende bei Langerwehe auf der Bundesautobahn 4 ist am Mittwochabend (5. August) ein 42 Jahre alter Autofahrer aus Kerpen lebensgefährlich verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Opel-Fahrer gegen 19 Uhr auf der Fahrbahn in Richtung Olpe ungebremst in das Heck eines stehenden Sattelzugs gefahren sein. Rettungskräfte der Feuerwehr befreiten den eingeklemmten Mann aus seinem Fahrzeug und brachten ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zur möglichen Unfallursache aufgenommen. (jk/de)

