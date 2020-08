Polizei Köln

POL-K: 200805-4-K Zwei Taschendiebinnen auf frischer Tat festgenommen

Köln (ots)

Zivilpolizisten haben am Dienstagnachmittag (4. August) zwei polizeibekannte Taschendiebinnen (17, 19) in der Kölner Altstadt festgenommen. Gegen 16.30 Uhr fielen die polizeibekannten Frauen den Beamten erstmalig an der Haltestelle Severinstraße auf, weil sie wartende Fahrgäste und ihre Taschen mit Blicken fixiert haben sollen. Beim Einsteigen in einen Bus soll eine der Frauen (17) in die Umhängetasche eines 72-jährigen Kölners gegriffen haben, während die 19-Jährige ihn ablenkt haben soll. Die Beamten nahmen die Frauen noch am Tatort fest. (cw/de)

