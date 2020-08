Polizei Köln

POL-K: 200805-3-LEV Kind von Smart erfasst und schwerverletzt in Klinik

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag (4. August) ist ein 6-jähriger Junge in Leverkusen-Bürrig von einem Smart (Fahrer: 65) erfasst worden. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik.

Gegen 16:30 Uhr fuhr der 65-Jährige auf dem Overfeldweg in Richtung Leverkusen-Mitte. In Höhe eines Autohauses soll der Junge sich plötzlich von der Hand seiner Mutter losgerissen haben und unvermittelt auf die Straße gelaufen sein. Der Smart-Fahrer konnte trotz Ausweichmanövers und Gefahrenbremsung den Zusammenstoß nicht verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls schlug der Junge mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. (cw/rr)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell