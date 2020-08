Polizei Köln

POL-K: 200804-6-K Porsche nach illegalen Rennen beschlagnahmt

Köln (ots)

Nach einem illegalen Rennen haben Zivilpolizisten am Montagabend (3. August) in Köln-Braunsfeld den Führerschein eines Kölners (20) sowie den Porsche Carrera 911 seines Vaters beschlagnahmt. Der Beifahrer (21) des 20-Jährigen sprach einen unbekannten Fahrer an einer Ampel auf der Aachener Straße an. Bei Grün beschleunigten die Männer stark und fuhren von der Autobahnüberführung der A 1 mit hoher Geschwindigkeit und mehreren Überholmanövern in Richtung Innenstadt. In Höhe der Hermann-Pflaume-Straße bog der unbekannte Fahrer ab. Die Zivilpolizisten folgten dem Porsche und stellten die beiden jungen Insassen in der Scheidtweilerstraße. Die Beamten stellten die Mobiltelefone von Fahrer und Beifahrer sicher. Die Ermittlungen zu dem anderen Beteiligten dauern an. (ph/rr)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell