POL-K: 200804-5-SU/BN/BAB Zeugensuche nach Unfallflucht auf Autobahn 61

Nach einem Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten (m55, w58) auf der Autobahn 61 kurz vor der Anschlussstelle Miel bittet die Polizei Köln um Hinweise zu einem flüchtigen Fahrer mit seinem grauen Kombi. Am Sonntagnachmittag (2. August) soll das nach Zeugenaussagen mit drei oder vier Personen besetzte Fahrzeug mit niederländischer Zulassung bereits am Autobahnkreuz Meckenheim durch die aggressive Fahrweise des Fahrers aufgefallen sein.

Nach bisherigen Ermittlungen fuhren die 58-Jährige und der 55-Jährige in ihrem orangenen Peugeot 206 die A61 auf der rechten Spur in Richtung Venlo. Laut Zeugen soll der Fahrer des niederländischen Kombis nach einem Überholvorgang so knapp vor dem Peugeot wieder eingeschert sein, dass der Kleinwagen ins Schleudern geriet und gegen die linke Betonschrammwand prallte. Rettungskräfte brachten die Verletzten in Krankenhäuser.

Hinweise zum Unfallgeschehen und zum Flüchtigen nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter Tel. 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (mw/rr)

